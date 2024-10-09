В Башкирии планируют учредить почетное звание для работников туриндустрии

Депутаты Курултая Башкирии на октябрьском пленарном заседании рассмотрят в первом чтении законопроект об учреждении почетного звания «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан», сообщает пресс-служба республиканского парламента. Изменения планируется внести в закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан». Звание будет присуждаться «за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в отрасли», отмечается в сообщении.

«Учреждение почетного звания будет способствовать повышению престижа профессии и развитию отрасли»,— считает председатель Курултая Константин Толкачев. По его словам, сейчас «туризм в республике по целому ряду направлений находится на этапе интенсивного развития». «Работники туристической отрасли формируют имидж Башкортостана как гостеприимного края, где можно безопасно и с комфортом путешествовать и отдыхать. Они вносят весомый вклад в формирование конкурентоспособной туристской индустрии, в повышение качества сервиса и туристского продукта в целом»,— отмечает спикер регионального парламента.

Майя Иванова