В Набережных Челнах задержали девушку, объявленную в федеральный розыск

В Набережных Челнах задержали 25-летнюю девушку, объявленную в федеральный розыск за нарушение условий условного осуждения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

По данным ведомства, инцидент произошел в торговом центре на проспекте Набережночелнинский, куда росгвардейцы прибыли для проверки тревожной сигнализации. Внимание правоохранителей привлекла девушка, которая начала нервничать и оглядываться при их появлении. При проверке выяснилось, что у нее не оказалось документов, и ее доставили в дежурную часть для установления личности.

Проверка показала, что девушка находится в федеральном розыске по линии УФСИН Татарстана за нарушение условий условного осуждения по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение и приобретение наркотиков). В августе 2024 года ее объявили в розыск, поскольку она систематически не являлась на регистрацию.

Задержанную передали инициаторам розыска для дальнейших процессуальных действий.

В начале октября в Казани задержали мужчину, который также находился в федеральном розыске.

Анар Зейналов