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Сотрудника нефтегазовой компании в ЯНАО обвинили в коммерческом подкупе

СКР Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении ведущего специалиста нефтегазодобывающего АО «Роспан-Интернешнл» по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере), сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант, исполняя управленческие обязанности, умышленно получил от представителя одной из коммерческих организаций Ямала деньги за обеспечение заключения подрядного договора на оказание услуг, a также общее покровительство при приемке выполненных работ.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет. В настоящее время ФСБ Тюменской области проводит мероприятия, направленные на установление иных участников и эпизодов его противоправной деятельности.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в отношении генерального директора и начальника производственно-технического отдела государственной компании в регионе по добыче природных ресурсов возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Ирина Пичурина

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