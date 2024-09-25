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В отношении гендиректора госкомпании в ХМАО возбудили уголовное дело

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в отношении генерального директора и начальника производственно-технического отдела государственной компании в регионе по добыче природных ресурсов возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, сообщили в РУФСБ России по Тюменской области.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

В их отношении расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 286, п. «г» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий и превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, гендиректор произвел отчуждение в пользу подрядчика годные материалы после демонтажа хозяйственной постройки. Согласно преступному замыслу, после этого двое фигурантов осуществили приемку работ того же подрядчика, выполненных с нарушением условий договора.

Фигурантам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в прошлом году Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего топ-менеджера «Россети Тюмень» Павла Михайлова к четырем годам и шести месяцам колонии строгого режима за получение взяток на сумму более 25 млн руб.

Ирина Пичурина

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