На Кубани нарушения при продаже молочной продукции сократились на 70%

С января по сентябрь включительно в Краснодарском крае выявили 6,8 млн нарушений при продаже молочных продуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось на 70,5%, сообщает портал «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу ЦРПТ (оператор госсистемы маркировки «Честный знак»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За девять месяцев на Кубани произвели 483,7 млн л продукции. Это на 1,5% больше, чем за тот же период 2023 года.

В ЦРПТ рост производства связывают с обелением отрасли, который последовал за маркировкой продукции. В пресс-службе оператора «Честного знака» заявляют, что после ухода с рынка нелегальных товаров добросовестные производители стали занимать освободившиеся доли рынка и наращивать выпуск продукции.

Татьяна Ручкина