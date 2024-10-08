Туристический поезд «Сочи» поставил рекорд по пассажиропотоку

Туристический поезд «Сочи», который следовал под номером 927 по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра, завершил летний туристический сезон. Как сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании, в этом году был поставлен рекорд по пассажиропотоку — около 55 тыс. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федеральная пассажирская компания Фото: Федеральная пассажирская компания

Путешественники оформили почти 5 тыс. экскурсий. Самой популярной локацией традиционно стало озеро Рица.

Турпоезд «Сочи» снова будет ходить в новогодние праздники. 31 декабря состав проследует только до Розы Хутор, со 2 по 7 января — будет ходить по традиционному маршруту.

Интерьер поезда выполнен в стилистике 1970–1980-х годов, в нем есть много локаций для съемок. При этом в составе поезда современные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия. В вагоне-ресторане представлены блюда абхазской кухни и гастрономические сувениры.

Татьяна Ручкина