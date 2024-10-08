В Елабуге открыли Сквер писателей

В Елабуге, рядом с Литературным музеем им. М.И. Цветаевой, состоялось открытие Сквера писателей, пишет в своем Telegram-канале мэр города Рустем Нуриев.

«Это одно из знаковых, доминантных мест в городе, одна из главных точек променада елабужан и гостей в исторической части Елабуги»,— отмечает автор.

Открытие приурочено ко дню рождения поэтессы Марины Цветаевой — 8 октября.

Марина Цветаева умерла в Елабуге 31 августа 1941 года в возрасте 48 лет. В Елабуге создан мемориальный комплекс, посвященный поэтессе, проводятся экскурсии и мероприятия.

Экспозиция музея рассказывает о литературном творчестве Марины Цветаевой, ее творческих и дружеских связях с литературными деятелями эпохи: М. Волошиным, О. Мандельштамом, Б. Пастернаком, В. Маяковским, А. Белым, В. Ходасевичем и другими, и о знаковых событиях в жизни поэтессы.

Зарина Акбирова