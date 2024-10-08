В Чувашии осудят местного жителя, изнасиловавшего и избившего до смерти знакомую

В Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего уроженца Красноармейского района. Его обвиняют в изнасиловании, причинении смерти своей знакомой и краже сотового телефона. Об этом сообщили в пресс-службе СК Чувашии.

По версии следствия, в мае этого года фигурант вступил в конфликт со своей знакомой. В это время они находились в квартире знакомого в Чебоксарах. Обвиняемый жестоко избил потерпевшую, нанес ей более 100 ударов руками и ногами. Мужчина также ударил знакомую острым твердым предметом по голове и другим частям тела. После этого обвиняемый изнасиловал потерпевшую и похитил ее сотовый телефон. Мужчина скрылся с места преступления. Женщина скончалась от полученных телесных повреждений.

Причастность жителя Красноармейского района к преступлениям подтвердили показания свидетелей, заключения медицинской и других судебных экспертиз и другие материалы дела.

Следствие установило, что мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за убийство. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Диана Соловьёва