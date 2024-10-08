В Екатеринбурге прокуратура проверит информацию о травмировании женщины качелями
Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку сообщения СМИ о травмировании местной жительницы в сквере около Екатеринбургского театра юного зрителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Прокуратура проверит информацию СМИ о травмировании жительницы Екатеринбурга в сквере возле ТЮЗа
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Как передает ведомство слова из публикации, конструкция качели упала на женщину и травмировала ее. «В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в учреждение здравоохранения для обследования и при необходимости оказания медицинской помощи»,— сказано в сообщении со ссылкой на материал.
Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства происшествия, в том числе достоверность опубликованной информации. По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению уполномоченными лицами требований законодательства в сфере безопасности площадки, на которой расположены конструкции. Также будет установлено лицо, ответственное за надлежащую эксплуатацию и содержание площадки.