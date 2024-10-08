Свердловский облсуд отменил депортацию гражданки Киргизии с ребенком с ОВЗ

Свердловский областной суд отменил депортацию гражданки Киргизии и ее ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Как сообщили в пресс-службе суда, Оксана Ф. проживает в регионе с 2018 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд решил не выдворять из РФ гражданку Киргизии с ребенком с ОВЗ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский областной суд решил не выдворять из РФ гражданку Киргизии с ребенком с ОВЗ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным суда, гражданка Республике Кыргызстан не предпринимала никаких действий для легализации пребывания на территории РФ. Продав имущество в Киргизии, она средства взрослым детям и приехала в Россию к пожилой матери, с которой не проживала.

В РФ она родила ребенка с ОВЗ, оформила дочери гражданство Киргизии и не урегулировала вопросы, связанные с миграционным статусом. Органы ФМС установили факт фиктивной постановки на учет Оксаны Ф. За нарушение миграционного законодательства в 2022 году Туринский районный суд назначил ей наказание штраф в размере 2 тыс. руб. без выдворения. Отмечается, что он до сих пор не оплачен.

В 2024 году ее снова привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. «Учитывая, что никаких действий женщина не предпринимает, чтобы легализовать свое пребывание в России, официально не трудоустраивается и не проживает по месту регистрации, суд назначил ей наказание в виде административного штрафа и выдворения за пределы Российской Федерации. Постановление суда было обжаловано в вышестоящей инстанции»,— сказано в сообщении.

Свердловский областной суд изменил решение Туринского районного суда: наказание было заменено на обязательные работы в размере 150 часов.

Полина Хабарова