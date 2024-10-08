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Медиана предлагаемых работодателями зарплат на Кубани достигла 64 тысяч рублей

В Краснодарском каре по итогам трех кварталов 2024 года cредний уровень (медиана) зарплат, который предлагали работодатели, достиг 64 тыс. руб. Немного ниже показатель по ЮФО — 61 тыс. руб., а по стране — 69 тыс., рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе рекрутингового портала hh.ru.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень оплаты труда в целом по стране вырос более чем на треть. Прирост зарплат наблюдался во всех отраслях экономики и бизнеса. Наиболее высокие медианные зарплаты предлагали в целом по РФ компании транспортно-логистической отрасли (139 тыс. руб.), в добыче полезных ископаемых (116 тыс.) и тяжелом машиностроении (110 тыс.), а также строительные (103 тыс.) и нефтегазовые компании (102 тыс.). Наиболее высокие медианные зарплаты предлагали на Кубани компании из отраслей: тяжелое машиностроение (128,8 тыс. руб.), добывающая отрасль (115, 4 тыс.), транспорт и логистика (114,3 тыс.), строительство и недвижимость (107,7 тыс.), нефть и газ (99,6 тыс.).

В разрезе профобластей компании в 2024 году в Краснодарском крае предлагали самые высокие зарплаты менеджерам высшего и среднего звена (109,9 тыс. руб.), специалистам в области строительства и недвижимости (97,1 тыс. руб.).

Среди рабочих специалистов самые высокие зарплатные предложения в ЮФО, по данным сервиса «Авито Работа», были зафиксированы у водителей-дальнобойщиков. В третьем квартале 2024 года специалистам в среднем готовы платить 189,7 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Прирост год к году составил 41%.

Также по данным «Авито Работы», самой высокооплачиваемой массовой профессией в ЮФО, помимо IT-специалистов, стала позиция риелтора. Новым сотрудникам в третьем квартале 2024 года работодатели готовы предложить 139,5 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. Реальный доход этих специалистов зависит от процента продаж или сделок, отметили аналитики. На втором месте оказались технологи — среднее зарплатное предложение для них составило почти 75 тыс. руб. в месяц. Замыкает тройку лидеров позиция инженера со средним зарплатным предложением 74,7 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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