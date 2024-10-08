«Дело движется к глубокой, поздней осени»

В среду, 9 октября, в Екатеринбурге похолодает до +5°, ожидаются дождь с мокрым снегом. Обильные осадки прогнозируются на 10 октября, когда высота снежного покрова в отдельных районах Свердловской области может достичь 10 см. О том, какая погода сложится до конца недели и какой ждать зимы, «Ъ-Урал» рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко

Фото: Страница Галины Шепоренко в «ВКонтакте» Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко

Фото: Страница Галины Шепоренко в «ВКонтакте»

В Свердловской области погода изменится с 9 октября. Ожидается резкое похолодание. Осадков прогнозируется немного, но кое-где на территории региона, в том числе в Екатеринбурге, небольшой дождь будет перемежаться с мокрым снегом. Ночью в Екатеринбурге температура составит +3°…+5°, днем — +5°…+7°.

Более сильные осадки ожидаются 10 октября. В течение дня на территории Свердловской, а также Челябинской и Курганской областей выпадет снег, и с большой вероятностью установится снежный покров. Количество осадков в Екатеринбурге составит в пределах 5-10 мм, высота снежного покрова в горной зоне и на юге области может достичь 10 см.

Снег может лежать до начала следующей недели, потому что температуры будут довольно низкими. Так, 10 октября будет холодно, ночью температура воздуха составит около 0°, днем — 0°…+2°. На следующий день, 11 октября, будет еще подмораживать, ночью ожидается -5°…-7°, днем — 0°…+3°. Снег в этот день выпадет на севере Челябинской и местами в Курганской областях, в Свердловской области осадки прекратятся.

В последующие дни, 12 и 13 октября, на Среднем Урале тоже будет холодно, без существенных осадков. Затем немного потеплеет, снежный покров разрушится. Но такое теплое время, как сейчас, уже не наступит. Дело движется к глубокой, поздней осени.

Выпадение снега связано с тем, что на территории региона — два атмосферных объекта: антициклон, который надвигается с севера, с арктического побережья, и циклон, который перемещается с юга.

Они сталкиваются друг с другом, что ведет к большим контрастам температур. Сейчас тепло — этот циклон связан с теплым воздухом, а с севера надвигается холодный. Контрасты температуры приводят к осадкам.

Снег в октябре для Свердловской области нельзя назвать ранним, в среднем, он так и выпадает. Есть такая примета — Покров день, он приходится на 14 октября, и тогда выпадал обычно снег. Бывали такие случаи, когда на территории региона в октябре образовывался уже постоянный снег и не таял. Сейчас же, в основном, постоянный снежный покров ожидается в первой декаде ноября. Однако снежный покров может установиться и на неделю раньше нормы, в конце октября, что не критично.

Вообще на территории Свердловской области снег может наблюдаться уже в третьей декаде сентября. Но, как правило, он выпадает в небольших количествах и быстро тает. Если говорить об установлении снежного покрова, то самый ранний случай за всю историю наблюдений был в 1920 году. Тогда 2 октября снег уже лежал и не таял. Был холодный октябрь, и рано установился зимний режим погоды.

Зимняя пора наступает, когда средняя суточная температура становится ниже 0°. Такая погода бывает уже в начале ноября на юге Свердловской области. Но, в целом, мы называем ноябрь предзимьем, потому что там могут быть довольно интенсивные оттепели, снег может и укладываться, и подтаивать.

Если говорить о зиме, то она ожидается умеренной.

Октябрь прогнозируется теплым, ноябрь по температуре будет около нормы — среднесуточная температура обычно составляет -4,7°. Для декабря норма составляет -10°…-14°, в этом году он ожидается несколько мягче — на 1-2° — среднесуточных значений за все время наблюдений.

В целом, зимой одни месяцы ожидаются чуть теплее нормы, другие — около нормы. Прогнозируется нормальная, не холодная зима. Хотя, конечно, могут быть холодные, морозные периоды, это не отменяет общего фона, который будет мягче нормы.