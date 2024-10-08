Выданы первые ключи в микрорайоне DOGMA PARK

Федеральный девелопер DOGMA приступил к выдаче ключей шестого корпуса жилого квартала DOGMA PARK* в Краснодаре.

Это большой комплексный проект, который включает строительство домов, всей необходимой инфраструктуры, а также собственного дендропарка. В скором времени откроется запись на вручение и по другим сданным корпусам: 4, 5, 9, 10 и 11.

Строительство DOGMA PARK началось в сентябре 2022 года, планируемые по проектным декларациям сроки сдачи первых домов DOGMA опередила на 24 месяца. Общая площадь введенных в эксплуатацию зданий превысила 89 тысяч кв. м, жилая — 65,2 тысячи кв. м. В микрорайоне будет три школы на 3850 учеников в смену (одна из них уже работает) и пять садов на 1365 детей, один из которых недавно открыл свои двери для первых воспитанников. Готовые дома расположены по улице Марины Цветаевой как раз с двух сторон от работающих социальных объектов.

Первые этажи и пристроенные двухэтажные здания выделены под коммерцию, всего около восьми тысяч квадратных метров. К каждому корпусу примыкают открытые автостоянки, а под домами размещены подземные паркинги общей вместимостью на 630 машин. В цоколе также расположены специальные кладовые для хранения вещей, которые можно приобрести по желанию в дополнение к квартире. Камеры видеонаблюдения установлены в лобби, поземных паркингах и по периметру зданий.

Все дома сданы с полностью благоустроенной территорией вокруг, озеленение оснащено системой искусственного полива. Во дворах размещены крытые места для работы на свежем воздухе, современные игровые и спортивные зоны для детей разных возрастов с безопасным покрытием, теневые навесы. Площадь благоустройства всего комплекса составит 10,7 гектара.

В готовых корпусах в продаже остались 46 квартир и 20 кладовых. Однокомнатную квартиру можно приобрести по цене от 6,4 млн рублей (39,5 кв. м), двухкомнатную — от 7,3 млн рублей (53,4 кв. м), трехкомнатную — от 8,6 млн рублей (69,4 кв. м). Все окна в проекте имеют увеличенный просвет, а на верхних этажах есть квартиры с панорамным остеклением.

В настоящее время в микрорайоне также возводится фитнес-центр, прорабатываются проекты пожарной части, МФЦ, рынка, гастропространства, медицинской клиники широкого профиля, торгового и бизнес-центров, завершено проектирование термального комплекса.

Клиенты, которые приобрели квартиру в ипотеку, могут заказать со скидкой оценку, страхование жизни и недвижимости от партнеров DOGMA, а также воспользоваться услугой регистрации права собственности и организации переезда. Оставить заявку можно в разделе Сервисы, где специалисты компании проконсультируют, какие документы нужны для оформления, и помогут сэкономить время и деньги.

* Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21». Застройщик входит в ГК Догма. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Страховое акционерное общество «ВСК» (САО "ВСК"). ПАО СК «Росгосстрах». ПАО Сбербанк и др

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