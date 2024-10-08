В Севастополе объявили угрозу атаки баллистическими ракетами

В Севастополе объявили сигнал «Баллистика!» в связи с ракетной опасностью. В своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев попросил жителей принять меры безопасности.

Из-за воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение. Об этом заявили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

МЧС Севастополя традиционно опубликовало памятку о действиях при угрозе ракетной атаки. В ней указано, в каких местах наиболее безопасно в эти минуты.

Татьяна Ручкина