Предприниматели Краснодара смогут поучаствовать в бизнес-нетворкинге

В Краснодаре 17 октября состоится масштабный бизнес-нетворкинг «Pride Connect» («Прайд Коннект») от бизнес-сообщества Pride Community («Прайд Комьюнити»). Это два офлайн-мероприятия за один день — формата Стандарт и ВИП. Более 200 участников соберутся, чтобы завести деловые контакты, усилить узнаваемость бренда, найти клиентов и партнеров для дальнейшего сотрудничества и развития своего бизнеса.

Фото: предоставлены организатором мероприятия

Формат мероприятия не подразумевает большого количества выступлений. Это регламентированный нетворкинг, который курирует ведущий. Направлен на то, чтобы за короткий промежуток времени познакомиться с большим количеством людей. Каждому за столом предоставляется по 1 минуте на самопрезентацию, а после того как все участники за столом представятся — происходит переход. Таким образом одно мероприятие дает охват от 80 человек в знакомстве.

Фото: предоставлены организатором мероприятия

Бизнес-сообщество Pride Community («Прайд Комьюнити») зародилось в Сибири. Это объединение предпринимателей и частных специалистов, стремящихся найти единомышленников, развить бизнес-навыки и сформировать комфортную бизнес-среду. Pride Community («Прайд Комьюнити») проводит бизнес-мероприятия и нетворкинги в 19 городах России.

Фото: предоставлены организатором мероприятия

Наша миссия — объединение всех ресурсов для роста предпринимателей и специалистов России. Мы создаем сообщество, в котором главный ресурс — это люди. Один из наших главных продуктов — это нетворкинги, где мы открываем для участников новые возможности через создание сети деловых контактов, коллабораций и плотного сотрудничества участников наших встреч.

Подробности у организатора нетворкинга «Pride Connect» («Прайд Коннект») в Краснодаре: Виктория Куксова, тел. 79095349890, или на официальном сайте мероприятия.

Индивидуальный предприниматель Савельев Никита Александрович ОГРНИП 322547600028085