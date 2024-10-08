В Югре подозреваемые в наркообороте сбили полицейского, пытаясь скрыться

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) подозреваемые в незаконном обороте наркотиков сбили полицейского на машине, пытаясь скрыться. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Коллеги пострадавшего задержали подозреваемых на месте. Во время досмотра у 24-летнего мужчины обнаружили и изъяли несколько пакетов массой 191,2 грамма, а также девять блистеров с таблетками. «Проведенной экспертизой установлено, что изъятое является гашишем и мефедроном. В блистерах находился сильнодействующий лекарственный препарат»,— сказано в сообщении.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). В отношении 26-летнего водителя, который сбил полицейского, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

24-летний задержанный заключен под стражу. В отношении его 26-летнего знакомого также решается вопрос о заключении под стражу.

Полина Хабарова