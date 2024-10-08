В Чувашии утвердили порядок выдачи удостоверений многодетным семьям

В Чувашии введен новый порядок получения удостоверений многодетных семей. Соответствующее постановление подписал глава республики Олег Николаев.

Как отмечает пресс-служба правительства Чувашской Республики, теперь удостоверение может получить один из родителей или усыновитель, если в семье есть трое и более детей до 18 лет или до 23 лет при условии, что они учатся в образовательных учреждениях на очной форме. Для этого необходимо подать заявление в Центр предоставления мер социальной поддержки либо через портал Госуслуг.

Заявление должно быть зарегистрировано в течение одного рабочего дня. Решение о выдаче удостоверения или об отказе будет принято не позднее двух рабочих дней после получения всех документов. Если документы не поступили, срок рассмотрения может быть продлен на 20 рабочих дней.

По данным Минтруда Чувашии, количество многодетных семей в республике за последние 12 лет увеличилось вдвое, и сейчас их насчитывается более 18 тыс.

Кроме того, сегодня Госсовет Чувашии принял закон об обеспечении школьной формой детей из многодетных семей.

Анар Зейналов