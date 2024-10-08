Госсовет Чувашии принял закон об обеспечении школьной формой детей из многодетных семей

Госсовет Чувашии принял проект закона «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Республике"». Из республиканского бюджета выделят средства на обеспечение детей из многодетных малоимущих семей школьной и спортивной формой, двухразовым бесплатным питанием. Об этом объявили на 29-й сессии Госсовета Чувашской Республики.

Согласно принятому законопроекту, школьникам и студентам очной формы обучения из малоимущих и многодетных семей также предоставят социальные пособия для покупки проездных билетов.

Для поддержки детей из многодетных семей предусмотрели ежегодные бюджетные ассигнования в виде субсидий на сумму 43,6 млн руб.

Диана Соловьёва