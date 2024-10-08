В Новом Уренгое возбудили уголовное дело из-за травмирования девочки в детсаду

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) после сообщений в СМИ о травмировании девочки в детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе окружного СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным СМИ, в августе 2024 года воспитанница детского сада во время прогулки упала с высоты и получила телесные повреждения. Как уточнили в СКР, они оцениваются, как тяжелые.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Во время следствия будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности в детском саду.

Полина Хабарова