Глава СКР поручил проверить жалобы жителей Адыгеи на загрязнение воздуха

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о незаконном сжигании древесины в Майкопском районе Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Об инциденте стало известно из социальных сетей. Пользователи пишут, что с 2019 года неизвестные лица незаконно сжигают древесину в бочках, что приводит к загрязнению воздуха и негативно сказывается на здоровье жителей четырех населенных пунктов.

Согласно публикации, несмотря на выявленные нарушения, меры реагирования не принимались. Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления по Республике Адыгее Василию Ларину провести процессуальную проверку и представить доклад о результатах. Исполнение поручения и ход проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

Нурий Бзасежев