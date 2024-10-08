В Екатеринбурге 8 октября 2024 года стало самым теплым за последние 68 лет

В Екатеринбурге сегодня, 8 октября, в 16:00 была зафиксирована температура воздуха на отметке +21,3°. Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, это выше суточного максимума прежних лет: последний раз воздух 8 октября прогрелся до +20° в 1956 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ночью в среду, 9 октября, в Уральской столице будет +3°…+5°, днем — +5°…+7°. В дневное время пройдет небольшой дождь, вечером с мокрым снегом.

Напомним, с 9 октября в области ожидается осложнение погодных условий, в связи с чем ГИБДД региона призвала водителей менять резину на зимнюю.

Полина Хабарова