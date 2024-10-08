Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге 8 октября 2024 года стало самым теплым за последние 68 лет

В Екатеринбурге сегодня, 8 октября, в 16:00 была зафиксирована температура воздуха на отметке +21,3°. Как сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра, это выше суточного максимума прежних лет: последний раз воздух 8 октября прогрелся до +20° в 1956 году.

Виды Екатеринбурга

Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Виды Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ночью в среду, 9 октября, в Уральской столице будет +3°…+5°, днем — +5°…+7°. В дневное время пройдет небольшой дождь, вечером с мокрым снегом.

Напомним, с 9 октября в области ожидается осложнение погодных условий, в связи с чем ГИБДД региона призвала водителей менять резину на зимнюю.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...