В ноябре начнут реконструкцию памятника Салавату Юлаеву

Работы по реконструкции памятника Салавату Юлаеву, установленному в Уфе на склоне над рекой Белой, планируют начать в ноябре, сообщил на заседании комитета Курултая Башкирии по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин.

Согласование проекта реконструкции в Главгосэкспертизе находится в финальной стадии, отметил господин Кулбахтин.

Памятник будет снят с фундамента и перевезен в специальный цех в Уфе.

Стоимость работ, которые продлятся около года, составит 300 млн руб.

Памятник Салавату Юлаеву является объектом культурного наследия федерального значения. Его создал Сосланбек Тавасиев. Памятник был открыт в ноябре 1967 года. Летом 2020 года, после внеплановой проверки Башкультнаследия, мэрию Уфы оштрафовали на 200 тыс. руб. за ненадлежащее состояние объекта.

Олег Вахитов