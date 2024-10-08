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Несколько десятков улиц в Сочи останутся без горячей воды на неделю

В Хостинском районе Сочи более 20 улиц останутся без горячей воды. Временные неудобства связаны с ремонтными работами на котельной №16. Горячей воды не будет с 14 до 21 октября, сообщает МУП «Сочитеплоэнерго» в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подачу горячего водоснабжения ограничат на неделю для улиц Грибоедова, Депутатская, Джигитская, Дмитриевой, Карбышева, Комсомольская, Курортный проспект. Из-за ремонтных работ подачу горячей воды ограничат для жителей улиц Лермонтова, Ломоносовская, Лысая Гора, Мандариновая, Пионерская, Театральная, Тургенева, Учительская, Черноморская, Бытха, Гагринская.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи началось массовое отключение света. Три дня подряд электроэнергии не будет на 198 улицах города.

Мария Удовик

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