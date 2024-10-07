Три дня подряд почти 200 улиц в Сочи будут обесточены

В Сочи суммарно 198 улиц останутся без света 8, 9 и 10 октября. Изменения связаны с плановыми ремонтными работами и установкой приборов цифрового учета. Неудобства охватят временные интервалы от 22:00 до 5:00, с 7:00 до 19:00 и с 22:00 до 6:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Во вторник, 8 октября, свет выключат в 22:00 и включат в 5:00 среды на улицах Карла Либкнехта, Навагинская. До утра электричества также не будет на улице Островского.

Днем во вторник, 8 октября, свет отключат для улиц Светогорская, Шиловская, Форелевая, Павлика Морозова, Тимашевская, Лазурная Долина, 10 лет октября, Табачная, Урицкого, Гомельская. Электричества не будет до 19:00 на улицах Старошкольная, Косторомская, Ленина, Пчеловодов, Камо, Володарского, Пятигорская, Транспортная, Шаумяна.

В среду, 9 октября, с 7:00 до 19:00 света не будет на улицах Светогорская, Шиловская, Садовая, Полевая, Пятигорская, Высокая, Лесная, Горная, Октябрьская, Мирокяна. Подачу электроэнергии ограничат до вечера для переулков Вертолетный, Вишневый, Тельмана, Чистый.

С 22:00 среды до 6:00 четверга, 10 октября, света не будет на улицах Нагорная, Курортный проспект. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик