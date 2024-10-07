В горах Сочи отмечаются самые продолжительные новогодние бронирования

Глубина бронирования туристического жилья на новогодние каникулы в Краснодарском крае составляет около 150 дней, в крае отмечаются самые продолжительные бронирования — в среднем четыре ночи. Большая их часть (60%) приходится на Сочи, Адлер и Сириус, еще 20% — на отели горных курортов (Эстосадок и Красная Поляна), говорится в исследовании МТС на базе данных сервиса путешествий МТС Travel.

В целом Кубань стала одним из лидеров по ранним бронированиям новогодних праздников (20% от всех ранних бронирований по России). Далее идут Москва и Московская область (18%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11%). По стране количество ранних бронирований отелей и других видов туристического жилья на новогодние праздники выросло на 63% год к году.

Аналитики также отмечают, что на Кубани наиболее высокая средняя стоимость суток на Новый год — 11,5 тыс. руб. за ночь и 42,5 тыс. руб. за весь период проживания. В среднем по России ночь стоит порядка 8,5 тыс. руб., заказ на три ночи — 27,5 тыс. Большинство туристов выбирают для размещения отели, однако в 2024 году сразу в два раза вырос спрос на апартаменты.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что на «Розе Хутор» зимний сезон планируют открыть в конце декабря. Спрос на бронирование на курорта вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

Вячеслав Рыжков