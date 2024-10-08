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В Чувашии приняли закон о перераспределении полномочий в градостроительстве

В Чувашской Республике принят закон, который изменяет распределение полномочий в области градостроительства между местными органами власти и республиканскими структурами. Об этом сообщили на 29-й сессии Госсовета Чувашской Республики. Законопроект внесен главой Чувашской Республики Олегом Николаевым.

Закон предполагает передачу некоторых полномочий от органов местного самоуправления министерству. Это касается подготовки и утверждения генеральных планов муниципальных и городских округов, а также местных градостроительных норм. Такой шаг позволит улучшить координацию и актуализировать градостроительную документацию на уровне всей Чебоксарской агломерации.

На заседании против принятия закона выступил депутат Госсовета Владислав Солдатов. По его мнению, неправильно бессрочно забирать полномочия у органов местного самоуправления. Инициатива может создать социальное напряжение.

Закон вступит в силу 1 января 2025 года и предусматривает выделение 14,07 млн руб. из республиканского бюджета на разработку проектов генеральных планов и местных норм градостроительного проектирования. Это обеспечит качественное планирование территорий и соответствие стратегии пространственного развития региона.

Анар Зейналов, Диана Соловьёва

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