Суд арестовал имущество семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Суд арестовал все имущество супруги бывшего мэра Сочи Янины Копайгородской и самого Алексея Копайгородского, которого обвиняют в хищении двух земельных участков. По данным следствия, вменяемый ущерб составил 3,7 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката супруги экс-главы курорта Елизаветы Меткиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Адвокат уточнила, что под арест попали также личные вещи, приобретенные супругой господина Копайгородского до брака, включая бюсты святых страстотерпцев Николая II и Александры Федоровны, икону Николая II. По словам Елизаветы Меткиной, эти предметы не представляют материальной ценности.

Янина Копайгородская, по данным защитника, находится в зоне проведения СВО и недоступна для комментариев.

Экс-мэру Сочи предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он покинул свой пост в мае текущего года, а спустя два месяца отправился добровольцем в зону СВО, где был задержан и доставлен в Москву. 25 сентября Мещанский районный суд избрал для бывшего главы курорта меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 ноября.

6 октября стало известно, что Алексея Копайгородского представили к государственной награде «За отвагу». Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило направил ходатайство в суд с просьбой изменить меру пресечения для бывшего мэра Сочи, арестованного по делу о растрате. Согласно документу, экс-чиновник представлен к награде за проявленные боевые отличия.

Апелляцию по решению суда назначено рассмотреть в Мосгорсуде 15 октября. На минувшей неделе суд наложил арест на имущество бывшего мэра, а также его супруги и матери — Янины и Галины Копайгородских.

Нурий Бзасежев