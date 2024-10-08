В Бугульме местный житель обманул парфюмерный магазин на 400 тысяч рублей

В Бугульме задержали молодого человека, обманувшего парфюмерный магазин на 400 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

В отдел МВД России по Бугульминскому району обратился представитель парфюмерной сети, который сообщил о мошеннических действиях, приведших к потере более 400 тыс. руб. Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска был установлен и задержан 23-летний местный житель, ранее не судимый.

По версии следствия, подозреваемый заказывал парфюмерию в интернет-магазине, используя различные SIM-карты и адреса электронной почты. Получив товар, он переливал содержимое в другие флаконы и продавал его на сайтах объявлений как оригинал. Настоящие флаконы разбивал и возвращал в магазин, требуя возмещение. В общей сложности 23-летний житель Бугульмы совершил 45 заказов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Анар Зейналов