Директора фирмы «Профмонтаж» подозревают в неуплате налогов на сумму 25 млн рублей

В Татарстане подозревают директора компании «Профмонтаж» в неуплате налогов на сумму более 25 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в 2020–2022 годы руководитель фирмы внес в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о взаимоотношениях с 10 контрагентами. Так подозреваемый умышленно уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организаций на сумму более 25 млн руб.

В СК Татарстана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье — 2 года лишения свободы.

Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Организация «Профмонтаж» зарегистрирована в Казани. По данным Rusprofile, основная деятельность компании — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Прибыль организации в 2023 году составила 1,7 млн руб.

Диана Соловьёва