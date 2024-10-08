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В Екатеринбурге выпустили коллекцию шапок и шарфов с паттернами зданий города

В Екатеринбурге создали коллекцию шапок, шарфов и варежки-митенки с паттернами зданий города. Капсульную коллекцию Ctrl + C представил девелопер «Атом» совместно с уральским брендом Сheck Ya Head и дизайнером Настей Москвиной. Об этом «Ъ-Урал» сообщили авторы проекта.

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Фото: предоставлено авторами капсульной коллекции Ctrl + C

Фото: предоставлено авторами капсульной коллекции Ctrl + C

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Фото: предоставлено авторами капсульной коллекции Ctrl + C

Фото: предоставлено авторами капсульной коллекции Ctrl + C

На аксессуарах расположились узоры следующих зданий: цирка, Дома Севастьянова и гостиницы «Исеть». «Во всех трех зданиях прослеживается очевидный повтор элементов, это и стало основой для общей концепции CTRL+C. Красные помпоны первыми появились на шарфе цирка, а потом органично влились во всю коллекцию»,— рассказала дизайнер Москвина.

Отмечается, что часть средств с продажи товаров направят на реставрацию «Памятника клавиатуре».

Полина Хабарова

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