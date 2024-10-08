Сочинскую компанию отстранили от управления домом в Краснодаре

В Краснодаре сменили управляющую компанию в многоквартирном доме №9 на улице Генерала Корнилова. Зарегистрированная в Сочи компания «Веда город» так и не приступила к своим обязанностям по управлению домом, заявили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Эти факты жильцы фиксировали актами. С собственниками квартир УК никак не взаимодействовала и не направляла своих представителей в кубанскую столицу. Решить проблему помогло управление по жилищным вопросам администрации Краснодара», – рассказали в мэрии.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Веда Город» зарегистрировано в Сочи в 2004 году. Основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Руководитель и бенефициар – Ярослав Панченко. За 2023 год компания заработала 2,4 млн руб., чистая прибыль составила почти 1,7 млн руб.

Горожане жаловались, в частности, на свалку на придомовой территории. Оказалось, что не был заключен договор с мусороуборочной компанией на вывоз ТКО, в доме отсутствовало горячее водоснабжение, общедомовое имущество находилось в неудовлетворительном состоянии.

Сочинской компании выдали предписания. Ее могут также привлечь к административной ответственности. Жильцы на собрании выбрали другую управляющую компанию — «Домсервис Юг».