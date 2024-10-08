Жителям Краснодара стали поступать фейковые видео и аудио от замглавы города

В Краснодаре зафиксировали новый вид мошенничества — аферисты начали рассылать поддельные видео- и аудиосообщения от имени первого заместителя главы кубанской столицы Дмитрия Васильева. Преступники используют технологии, подделывая голос и изображение, чтобы ввести людей в заблуждение, сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметили в ведомстве, ранее аферисты ограничивались текстовыми сообщениями, а теперь совершают звонки от лица чиновников при помощи нейросетей.

Власти призывают горожан к бдительности: не продолжать разговоры с подозрительными собеседниками, не передавать им личные данные и проверять информацию через альтернативные каналы связи.

Нурий Бзасежев