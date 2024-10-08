В Чистополе пенсионерка отдала почти 600 тысяч рублей на продление сотовой связи

64-летняя жительница Чистополя потеряла 596 000 руб. после общения с лжеоператором сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чистополе пенсионерка отдала почти 600 тыс. рублей на продление сотовой связи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Чистополе пенсионерка отдала почти 600 тыс. рублей на продление сотовой связи

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным следствия, пенсионерке позвонил оператор сотовой связи и предложил продлить договор обслуживания, угрожая аннулированием номера в случае отказа. Женщина не передала личные данные, однако ее попросили войти в личные кабинеты банка и маркетплейсов для проверки сохранения номера телефона. Следуя указаниям звонившего, она выполнила все действия, после чего ее телефон временно перестал реагировать.

После разговора пенсионерка обнаружила, что со счета ее банковской карты были списаны крупные суммы. Полиция выяснила, что мошенники установили на ее телефон программу удаленного доступа и смогли войти в личный кабинет банка. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

С начала 2024 года более 1,2 тыс. человек привлекли к уголовной ответственности за мошенничество в банковском секторе.

Анар Зейналов