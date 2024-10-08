В 2024 году в Татарстане выявили 1,2 тысячи мошенников в банковской сфере

С начала 2024 года более 1,2 тыс. человек привлекли к уголовной ответственности за мошенничество в банковском секторе. Об этом рассказал замначальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска министерства внутренних дел по Татарстану Рафаэль Мусаев, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Татарстане выявили 1,2 тыс. мошенников в банковской сфере

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В 2024 году в Татарстане выявили 1,2 тыс. мошенников в банковской сфере

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации за второй квартал 2024 года, Центральный банк России отправил почти 53,6 тыс. запросов операторам связи для принятия мер в отношении мобильных номеров, которые могли использоваться для мошенничества. Банк также направил в Генеральную прокуратуру РФ информацию о 9,4 тыс. доменах в интернете для проведения проверки.

В августе семья из Альметьевска продала единственный автомобиль, взяла кредиты и отдала мошенникам 3 млн руб. Пострадавшим позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка и пенсионного фонда.

Диана Соловьёва