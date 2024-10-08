«Россети Тюмень» приступили к пятому этапу комплексной реконструкции сетей в Тюменском районе

«Россети Тюмень» продолжают модернизацию энергообъектов, которые снабжают электричеством жилой сектор и социально значимую инфраструктуру в самом густонаселенном районе Тюменской области. В ходе пятого этапа работ энергетики проведут реконструкцию двух линий электропередачи 10 кВ в Каменском и Ембаевском муниципальных образованиях и завершат технические мероприятия на ЛЭП 10 кВ в селе Луговое и деревне Решетникова.



В сентябре энергетики закончили реконструкцию воздушных ЛЭП в Андреевском и Переваловском муниципальных образованиях. На линиях электропередачи в поселке Андреевском, селах Перевалово и Гусево и деревне Зубарева специалисты заменили неизолированный провод на самонесущий изолированный, что увеличило пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на ЛЭП на 35% и выше.

Также сотрудники компании готовят к зимнему пику нагрузок трансформаторные подстанции (ТП). Вместо электроустановок мощностью 250 кВА специалисты «Россети Тюмень» смонтировали 47 новых трансформаторных подстанций по 400 кВА и 630 кВА. В результате мощность ТП выросла от 1,5 до 2,5 раза.

В комплексных технических мероприятиях в Тюменском районе задействованы 53 специалиста и 29 единиц техники. Для безопасности энергетиков компания временно ограничивает электроснабжение. График локальных перерывов подачи электроэнергии заблаговременно направляется гарантирующему поставщику и в администрации муниципалитетов, а также его можно посмотреть в официальном аккаунте «Россети Тюмень» во ВКонтакте. Дополнительную консультацию жители могу получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.

АО «Россети Тюмень»