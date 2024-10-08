В Казани на строительстве жилого комплекса полиция обнаружила девять нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани выявили девять нелегальных мигрантов на стройке

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан В Казани выявили девять нелегальных мигрантов на стройке

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Операцию провели сотрудники Управления по вопросам миграции и Управления уголовного розыска МВД Татарстана при поддержке Росгвардии. В результате рейда были задержаны девять граждан из ближнего зарубежья: двое из них нарушили правила пребывания в России, а остальные работали нелегально.

На нарушителей составили административные протоколы по статьям 18.8 и 18.10 Кодекса об административных правонарушениях. Эти материалы направлены в суд для решения о выдворении иностранцев. Также рассматривается вопрос о наказании работодателя, который нанял мигрантов с нарушениями.

Ранее полицейские выявили 8 нелегальных мигрантов среди работников двух вокзалов в Казани.

Анар Зейналов