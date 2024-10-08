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В пригороде Сочи отменят часть электричек из-за ремонтных работ

Из-за ремонта на железной дороге часть электричек в пригороде Сочи отменят. Изменения затронут маршруты и расписания курсирующих электропоездов курорта, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Временные изменения связаны с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Мацеста – Сочи . Ряд пригородных поездов приостановят движение 10 октября. Возобновить привычное расписание планируют 14 ноября.

Также до 13 ноября отменят шесть пригородных поездов из-за укладки новых ЖД-путей между тоннелями №6 и №7 на перегоне Сочи – Мацеста. Месяц не будут курсировать поезда направления Сочи – Имеретинский Курорт. Сократят пусть следования еще 24 электрички.

В пресс-службе уточнили, что ознакомиться с обновленным графиком можно в билетных кассах и в справочных вокзалов. Расписание также могут подсказать по телефону горячей линии РЖД.

На прошлой неделе «Ъ-Сочи» писал, что на нескольких остановочных пунктах курорта отменили остановки для пригородных поездов. Временные изменения связаны с техническими работами, которые продлятся до 14 декабря.

Мария Удовик

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