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Глава Феодосии предупредил о фейковых рассылках от его имени

Глава Феодосии Игорь Ткаченко предупредил об участившихся мошеннических рассылках от его имени. Злоумышленники, утверждает мэр в своем Telegram-канале, используют поддельный аккаунт.

Фото: Telegram-канал Игоря Ткаченко

Фото: Telegram-канал Игоря Ткаченко

Глава города призвал граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам.

«Я никому никакие сообщения не рассылаю. Не дайте себя обмануть и втянуть в мошенническую схему»,— рекомендовал господин Ткаченко.

Днем ранее на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. В целях безопасности были эвакуированы около 300 горожан.

Нурий Бзасежев

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