Глава Феодосии предупредил о фейковых рассылках от его имени
Глава Феодосии Игорь Ткаченко предупредил об участившихся мошеннических рассылках от его имени. Злоумышленники, утверждает мэр в своем Telegram-канале, используют поддельный аккаунт.
Фото: Telegram-канал Игоря Ткаченко
Глава города призвал граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам.
«Я никому никакие сообщения не рассылаю. Не дайте себя обмануть и втянуть в мошенническую схему»,— рекомендовал господин Ткаченко.
Днем ранее на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. В целях безопасности были эвакуированы около 300 горожан.