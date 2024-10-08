Глава Феодосии предупредил о фейковых рассылках от его имени

Глава Феодосии Игорь Ткаченко предупредил об участившихся мошеннических рассылках от его имени. Злоумышленники, утверждает мэр в своем Telegram-канале, используют поддельный аккаунт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Игоря Ткаченко Фото: Telegram-канал Игоря Ткаченко

Глава города призвал граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам.

«Я никому никакие сообщения не рассылаю. Не дайте себя обмануть и втянуть в мошенническую схему»,— рекомендовал господин Ткаченко.

Днем ранее на нефтебазе в Феодосии произошел пожар. В целях безопасности были эвакуированы около 300 горожан.

Нурий Бзасежев