Уфимец обвиняется в распространении личной переписки бывшей жены

Калининский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении уфимца, который обвиняется в распространении личной переписки бывшей супруги (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Санкции по данной статье предусматривают наказание от штрафа в 200 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет.

По версии следствия, в апреле 2023 года фигурант уголовного дела забрал отремонтированный мобильный телефон бывшей супруги. При проверке качества ремонта он узнал о неверности и, сфотографировав переписку, переслал ее родственнице и знакомому жены.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова