Красная Поляна вошла в топ-10 дорогостоящих направлений для отдыха в октябре

Сочинский курорт Красная Поляна попал в десятку самых дорогостоящих российских направлений для отдыха в октябре. При средней продолжительности поездки в три ночи стоимость суток здесь составляет около 5,1 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру. Красная Поляна заняла девятую строчку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Октябрь — не самый дорогой месяц для отдыха. Бархатный сезон подошел к концу, а до новогодних каникул осталось ждать еще долго. Однако и в октябре есть направления, где отдых обойдется дороже. Это всесезонные города и курорты, которые всегда востребованы в силу тех или иных факторов, поэтому заплатить за проживания в них придется больше, чем "в среднем по палате". Как правило, количество мест размещения, которые могут удовлетворить потребности взыскательного туриста, в таких местах ограничены, поэтому и стоимость ночи проживания оказывается выше»,— объяснили аналитики сервиса.

Возглавил рейтинг другой курорт Краснодарского края — Абрау-Дюрсо. Здесь продолжительность поездки также составляет три ночи, а цена за сутки превышает 7,6 тыс. руб. Также в рейтинге Мезмай — на шестом месте со стоимостью 5,8 тыс. руб. и аналогичной продолжительностью поездки.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Сочи возглавил рейтинг популярных направлений для отдыха с детьми в октябре. На долю курорта приходится 17% бронирований.

Вячеслав Рыжков