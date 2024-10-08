В Нурлате задержан пьяный водитель, протащивший полицейского на несколько метров

В селе Нурлат водитель автомобиля, подозреваемый в управлении в состоянии алкогольного опьянения, попытался скрыться от сотрудников полиции, протащив инспектора несколько метров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

По версии следствия, инспекторы ДПС остановили автомобиль «Лада» для проверки документов. Водитель отказался подчиниться требованию предъявить документы и проявил признаки алкогольного опьянения. Когда полицейский попросил его выйти из машины, он попытался скрыться, протащив инспектора.

Проехав около 500 метров, водитель не справился с управлением, съехал в кювет и покинул автомобиль, сбежав с места происшествия. Позже правоохранителям удалось установить его личность — им оказался 19-летний житель села Аксумла Нурлатского района.

На задержанного составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, включая нарушение правил управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции передано в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Анар Зейналов