На форуме в Геленджике представили первый в РФ завод энергоутилизации отходов

Компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию «Ростех») представила на международном форуме «Биопром», который проходит в Геленджике, проект своего первого завода энергоутилизации отходов в Воскресенском округе Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Строить завод начали в июне 2018 года. Запустить предприятие инвестор планирует в конце года. Сейчас там проводятся пусконаладочные работы. На своем стенде на форуме «РТ-Инвест» разместила два макета — уменьшенную копию завода энергоутилизации отходов и систему газоочистки дымовых газов в разрезе. Посетители форума могут с помощью VR-очков увидеть весь процесс термической переработки отходов.

Всего в Московской области «РТ-Инвест» возводит четыре завода энергоутилизации отходов, общая мощность которых составит 2,8 млн тонн отходов в год. Они начнут работу в 2024 году. Строительство включено в нацпроект «Экология». Предприятия будут перерабатывать 2,8 млн тонн отходов в год с получением 280 мегаватт электрической мощности. Еще один завод мощностью 550 тыс. тонн отходов в год появится в Татарстане.

Специалисты считают, что запуск заводов позволит сократить выбросы углекислого газа на 3,8 млн тонн в год за счет исключения захоронений на полигонах. Также не будут загрязняться водные источники и почва вокруг объектов обращения с отходами. Кроме того, компания рассчитывает произвести более 2,2 млн МВт*ч так называемой «зеленой» энергии.

Татьяна Ручкина