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В Феодосии закрывают съезд с «Тавриды» на трассу из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии временно закрывают съезд с «Тавриды» на трассу Феодосия — Владиславовка из-за тушения пожара на нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Игорь Ткаченко.

По его словам, будут работать съезды в районе села Первомайского и поселка Приморского. «Прошу учитывать это при планировании поездки и с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности»,— обратился к жителям мэр.

Советник главы Крыма Олег Крючков утром 7 октября сообщил о возгорании на феодосийской нефтебазе. После этого в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Развернуты два пункта временного размещения. Что именно стало причиной пожара, власти не уточняют.

Татьяна Ручкина

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