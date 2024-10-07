Бизнес Краснодара жалуется на планы властей снести ларьки на Кооперативном рынке

Предприниматели Краснодара пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину на намерения городских властей, которые планируют снести 21 торговое помещение на Кооперативном рынке. Как сообщает инфоцентр СКР, люди обеспокоены, что останутся без работы и бизнеса.

Власти Краснодара пояснили, что на Кооперативном рынке всего расположено около 200 капитальных и некапитальных торговых объектов. Специалисты управления муниципального контроля выявили, что четыре торговых ряда, состоящих из 27 помещений, построены с нарушениями — без необходимых согласований и разрешений.

В связи с этим власти уже подали в Арбитражный суд Краснодарского края и Первомайский районный суд исковые заявления о сносе самовольно возведенных объектов. Как сообщает городской МЦУ, всего планируют снести 21 торговое помещение. Кроме того, выявлены 23 незаконных нестационарных торговых объекта.

«Вся эта работа проводится в целях наведения должного санитарного порядка, благоустройства и антитеррористической защищенности объектов. Как отметили в управлении муниципального контроля, постепенно от незаконных объектов будут избавляться. Это работа идет планомерно по всему городу»,— поясняют в МЦУ.

По обращениям предпринимателей в СУ СКР по Краснодарскому краю организовали процессуальную проверку. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Андрею Маслову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Татьяна Ручкина