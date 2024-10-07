Главу водоканала в Новороссийске оштрафуют за загрязнение стоками реки Озерейка

Главу новороссийского водоканала привлекут к административной ответственности за загрязнение реки Озерейка в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Жители Новороссийска обратились с жалобами, а также разместили в сети публикации о загрязнении реки. Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор выехал на место и обследовал территорию водного объекта в месте сброса сточных вод с ОСК в селе Абрау-Дюрсо.

При проверках прокурор выявил нарушения законодательства, а именно сброс сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. Кроме того, у организации не было разрешительной документации.

Директора МУП «Водоканал города Новороссийска» планируют привлечь к административной ответственности по ст. 7.6, 8.13, 8.1, 8.46, 8.48 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части; нарушение правил охраны водных объектов; нарушение экологических требований при эксплуатации объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; несоблюдение требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания).

Для устранения нарушений руководителю предприятия и главе Новороссийска внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений законодательства специализированной прокуратурой поставлено на контроль.

Татьяна Ручкина