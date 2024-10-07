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Коммерсантъ FM
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Сборная Таджикистана отказалась проводить матч с Россией

Федерация футбола Таджикистана ответила отказом на предложение Российского футбольного союза (РФС) провести товарищеский матч в ноябре, сообщила организация. Там пояснили, что у команды Таджикистана уже запланированы игры на этот месяц. Встреча сборных возможна в следующем году.

«В июле РФС отправил в нашу федерацию официальное письмо с предложением сыграть товарищеский матч в России… На ноябрь мы планировали исключительно домашние матчи, а российская сторона предлагала провести игры на территории РФ. Произошла несостыковка по планам»,— сказал пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Владислав Шапиро Sport24.

Владислав Шапиро уточнил, что российская сторона также предлагала провести матчи в сентябре или октябре. Сборная Таджикистана в этот период участвует в турнире в Малайзии и Кубке rороля в Таиланде. Пресс-секретарь спортивной организации допустил проведение товарищеского матча с российской командой в 2025 году.

В начале октября от матча с российской сборной отказалась футбольная команда из Пакистана. Федерация футбола страны сослалась на «отсутствие согласования» с правительством. От проведения матча также отказалась команда Танзании. Кроме того, 7 сентября не состоялся матч России с Таиландом — он сорвался из-за тайфуна, накрывшего Вьетнам.

В последний раз сборные Таджикистана и России провели товарищеский матч в Душанбе в ноябре 2022 года. Тогда матч завершился безголевой ничьей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сборную России оставили вне игры».

Петр Бузлаев

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