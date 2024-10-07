Более 2 тысяч тюменцев призовут на военную службу

Более 2 тыс. жителей Тюменской области направят для прохождения военной службы по призыву. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам комиссара области Сергея Чиркова, тюменцы будут служить во всех родах и видах войск: в сухопутных, военно-космических силах, военно-морском флоте, ВДВ, РВСН, в войсках национальной гвардии. Отмечается, что более 20 тюменцев направят на службу в президентский полк.

В 2024 году осенний призыв в России продлится с 1 октября до 31 декабря. С 1 ноября 2024 года в России изменятся правила получения повесток: согласно постановлению правительства от 19 апреля 2024 года, заработает специальный электронный реестр.

Полина Хабарова