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Более 2 тысяч тюменцев призовут на военную службу

Более 2 тыс. жителей Тюменской области направят для прохождения военной службы по призыву. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам комиссара области Сергея Чиркова, тюменцы будут служить во всех родах и видах войск: в сухопутных, военно-космических силах, военно-морском флоте, ВДВ, РВСН, в войсках национальной гвардии. Отмечается, что более 20 тюменцев направят на службу в президентский полк.

В 2024 году осенний призыв в России продлится с 1 октября до 31 декабря. С 1 ноября 2024 года в России изменятся правила получения повесток: согласно постановлению правительства от 19 апреля 2024 года, заработает специальный электронный реестр.

Полина Хабарова

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