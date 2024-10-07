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В Сочи увеличилось число жалоб на укусы бездомных собак

В этом году в Сочи зарегистрировали более 1,7 тыс. жалоб на укусы собак, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, случаев заболевания бешенством на курорте не зафиксировано.

В сочинском селе Барановка работает муниципальный приют. Там вакцинировали и стерилизовали более 800 бездомных собак. Также животным корректируют поведение.

Сейчас в приюте находятся 137 собак, хотя общая вместимость составляет 350 животных. До конца года специалисты планируют обработать около 1,7 тыс. собак.

Татьяна Ручкина

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