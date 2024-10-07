В Сочи выросло количество жалоб на укусы бездомных собак

В 2024 году в Сочи зарегистрировали свыше 1,7 тыс. обращений по поводу укусов собак. Это на 2,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом случаев заболевания бешенством среди населения не зафиксировано, сообщил «Ъ-Сочи» Роспотребнадзор со ссылкой на данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Ранее в мэрии Сочи сообщали, что для решения проблемы безнадзорных животных и обеспечения безопасности граждан в муниципальном приюте Сочи, расположенном в селе Барановка, вакцинировали и стерилизовали более 800 бездомных животных. Собакам также корректируют поведение.

В приюте находятся 137 собак, при этом его вместимость составляет 350 животных. До конца года специалисты планируют обработать порядка 1,7 тыс. собак.

В Роспотребнадзоре отметили, что укусить человека могут не только собаки, но и дикие животные. Случаи укусов, как правило, связаны с грызунами, енотами, лисицами и кабанами. Тем, кто пострадал, получил царапины или укусы от животных, настоятельно рекомендуют обратиться за помощью в травмпункт для проведения вакцинации против бешенства.

Мария Удовик