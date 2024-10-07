«Ростех» первым в РФ начнет выпускать нитроглицерин для медицины

«Ростех» будет выпускать нитроглицерин в медицинских целях. Соответствующее соглашение компания заключила на форуме «Биопром-2024», который проходит в Геленджике. Производство компания планирует организовать на базе одного из своих предприятий.

Сейчас в России подобных фармсубстанций не производят, утверждают в пресс-службе госкорпорации. При этом нитроглицерин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Препарат применяют при сердечных заболеваниях, таких как инфаркт миокарда, ишемическая болезнь, стенокардия и другие. Нитроглицерин особо востребован при острых состояниях и в скорой медицинской помощи, заявляют в «Ростехе».

«Мощность нашего производства составит от 2 тонн медицинского нитроглицерина в месяц, его запуск обеспечит независимость от зарубежных поставок. Отправка заказчикам первой партии отечественного препарата запланирована на конец 2025 — начало 2026 года»,— рассказал статс-секретарь «Ростеха» Сергей Цыб.

Татьяна Ручкина